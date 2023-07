Balade littéraire 4 Avenue Jean Jaurès Bellac, 30 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

L’acteur Stéphane Godefroy entre dans la peau de Giraudoux. Jean vous fait découvrir son village lors d’une balade littéraire ponctuée d’intermèdes théâtraux et accompagné de sa biographe Mauricette Berne..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . EUR.

4 Avenue Jean Jaurès La Digitale

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Actor Stéphane Godefroy steps into Giraudoux’s shoes. Jean takes you on a literary tour of his village, punctuated by theatrical interludes and accompanied by his biographer Mauricette Berne.

El actor Stéphane Godefroy encarna a Giraudoux. Jean le lleva a hacer un recorrido literario por su pueblo, salpicado de interludios teatrales y acompañado por su biógrafa Mauricette Berne.

Der Schauspieler Stéphane Godefroy schlüpft in die Rolle von Giraudoux. Jean zeigt Ihnen sein Dorf auf einem literarischen Spaziergang, der von Theatereinlagen unterbrochen und von seiner Biografin Mauricette Berne begleitet wird.

