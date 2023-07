Soirée pop’corn devant Ondine 4 Avenue Jean Jaurès Bellac, 5 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Projection de « Ondine », pièce de théâtre de Jean Giraudoux interprétée par la Comédie Française et filmée. Sur réservation, nombre de places limité..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . EUR.

4 Avenue Jean Jaurès

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Screening of « Ondine », a play by Jean Giraudoux performed by the Comédie Française and filmed. Limited number of seats.

Proyección de « Ondine », obra de Jean Giraudoux interpretada por la Comédie Française y filmada. Plazas limitadas.

Vorführung von « Ondine », einem Theaterstück von Jean Giraudoux, das von der Comédie Française aufgeführt und verfilmt wird. Mit Reservierung, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-05-05 par OT Pays du Haut Limousin