Cet évènement est passé Les consultations giralduciennes 4 Avenue Jean Jaurès Bellac Catégories d’Évènement: Bellac

Haute-Vienne Les consultations giralduciennes 4 Avenue Jean Jaurès Bellac, 2 juillet 2023, Bellac. Bellac,Haute-Vienne Venez à la rencontre d’un docteur comédien, un tête-à-tête littéralement amusant..

2023-07-02 fin : 2023-07-02 18:00:00. EUR.

4 Avenue Jean Jaurès

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet a comedian doctor, a literally amusing tête-à-tête. Venga a conocer a un médico humorista en un tête-à-tête literalmente divertido. Treffen Sie einen komödiantischen Arzt, ein buchstäblich amüsantes Tête-à-Tête. Mise à jour le 2023-05-05 par OT Pays du Haut Limousin Détails Catégories d’Évènement: Bellac, Haute-Vienne Autres Lieu 4 Avenue Jean Jaurès Adresse 4 Avenue Jean Jaurès Ville Bellac Departement Haute-Vienne Lieu Ville 4 Avenue Jean Jaurès Bellac

4 Avenue Jean Jaurès Bellac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellac/