Caf’ et conversations 4 avenue Jean Augry – L’Isle-Jourdain Catégories d’Évènement: L'Isle-Jourdain

Vienne Caf’ et conversations 4 avenue Jean Augry – L’Isle-Jourdain, 11 janvier 2024, L'Isle-Jourdain. L’Isle-Jourdain Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 17:00:00

fin : 2024-01-11 19:00:00 Discussions, partages prétextes aux rencontres autour de nos lectures..

Nous vous accueillerons jeudi 11 janvier pour un Caf’ et Conversations animé par Lucie Ruda à partir de 17H, les discussions tourneront autour des romans graphiques, l’entrée est libre et gratuite. .

4 avenue Jean Augry –

L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

