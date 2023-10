Caf’ et conversations 4 avenue Jean Augry – L’Isle-Jourdain, 9 novembre 2023, L'Isle-Jourdain.

L’Isle-Jourdain,Vienne

Un partage de nos lectures, le Feel Good sera le thème de ce jeudi, animé par Lucie Ruda..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 19:00:00. .

4 avenue Jean Augry –

L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sharing our readings, Feel Good will be the theme of this Thursday, hosted by Lucie Ruda.

Compartiendo nuestras lecturas, Sentirse bien será el tema de este jueves, presentado por Lucie Ruda.

Ein Austausch über unsere Lektüre, Feel Good wird das Thema dieses Donnerstags sein, der von Lucie Ruda moderiert wird.

Mise à jour le 2023-10-28 par ACAP