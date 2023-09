Carnets de voyage 4 avenue Jean Augry – L’Isle-Jourdain, 22 septembre 2023, L'Isle-Jourdain.

L’Isle-Jourdain,Vienne

Exposition Carnets de voyage, prêtée par la Bibliothèque Départementale de la Vienne..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 18:00:00. .

4 avenue Jean Augry –

L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Carnets de voyage exhibition, on loan from the Bibliothèque Départementale de la Vienne.

Exposición « Carnets de viaje », préstamo de la Biblioteca Departamental de Vienne.

Ausstellung Carnets de voyage (Reisetagebücher), ausgeliehen von der Bibliothèque Départementale de la Vienne.

