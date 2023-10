Ciné rencontre: Completement cramé (Cinéma CGR) 4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde, 11 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

En Présence de Gilles Legardinier ! Depuis qu’il a perdu sa femme, Andrew Blake n’a plus le cœur à rien. Un ultime élan le pousse à quitter Londres pour retourner en France, dans la propriété où il l’avait rencontrée. Ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu…Pour rester au domaine de Beauvillier, Blake se retrouve condamné à jouer les majordomes à l’essai. Entre Mme Beauvillier, la maîtresse des lieux au comportement aussi étrange que ses relations, Odile, la cuisinière au caractère bien trempé, Philippe, l’intendant un peu frappé qui vit en ermite au fond du parc, et Manon, la jeune femme de ménage dont le destin bascule, Blake découvre des gens aussi perdus que lui. Face à eux, dans cet endroit à part, cet homme qui n’attendait plus rien de la vie va être obligé de tout recommencer…

A 20h. Tarif CLUB CGR : 7,30€* la Place.

2023-11-11

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In the presence of Gilles Legardinier! Since losing his wife, Andrew Blake has lost his heart. A final impulse drives him to leave London and return to France, to the property where he met her. But his journey back to the memory of happier times doesn’t go quite as planned… To stay at the Beauvillier estate, Blake finds himself condemned to play the role of butler on probation. Between Mme Beauvillier, the mistress of the house who behaves as strangely as her relations, Odile, the cook with a strong character, Philippe, the stubborn steward who lives as a hermit in the park, and Manon, the young housekeeper whose destiny is turned upside down, Blake discovers people as lost as himself. Faced with them, in this very special place, this man who no longer expected anything from life will be forced to start all over again?

At 8pm. CLUB CGR price: 7.30* per seat

¡En presencia de Gilles Legardinier! Desde que perdió a su mujer, Andrew Blake ha perdido el corazón. Un último impulso le lleva a abandonar Londres y regresar a Francia, a la propiedad donde la conoció. Pero su viaje de vuelta al recuerdo de tiempos más felices no sale en absoluto según lo previsto… Para alojarse en la finca Beauvillier, Blake se ve condenado a desempeñar el papel de mayordomo a prueba. Entre Madame Beauvillier, la dueña de la casa que se comporta de forma tan extraña como sus parientes, Odile, la cocinera de fuerte carácter, Philippe, el obstinado mayordomo que vive como un ermitaño en los terrenos, y Manon, la joven limpiadora cuyo destino da un vuelco, Blake descubre a personas que están tan perdidas como él. Frente a ellos, en este lugar tan especial, este hombre que ya no esperaba nada de la vida se verá obligado a empezar de nuevo..

A las 20h. Precio CLUB CGR: 7,30* por asiento

In Anwesenheit von Gilles Legardinier! Seit er seine Frau verloren hat, hat Andrew Blake kein Herz mehr für irgendetwas. Ein letzter Impuls treibt ihn dazu, London zu verlassen und nach Frankreich auf das Anwesen zurückzukehren, wo er sie kennengelernt hatte. Um auf dem Landgut Beauvillier bleiben zu können, wird Blake dazu verdonnert, als Butler auf Probe zu arbeiten. Zwischen Madame Beauvillier, der Hausherrin, die sich so seltsam verhält wie ihre Beziehungen, Odile, der temperamentvollen Köchin, Philippe, dem etwas schrägen Verwalter, der als Einsiedler im Park lebt, und Manon, der jungen Haushälterin, deren Schicksal sich wendet, trifft Blake auf Menschen, die genauso verloren sind wie er. An diesem besonderen Ort muss dieser Mann, der nichts mehr vom Leben erwartet, noch einmal von vorne anfangen?

Um 20 Uhr. Preis CLUB CGR: 7,30* pro Platz

