Capbreton Jazz Festival – Concert Louise Jallu quartet 4 Avenue Georges Clemenceau, 9 juillet 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Il y a deux ans, Louise Jallu enregistrait l’album “Piazzolla

2021”, véritable bombe musicale qui recueillait l’enthousiasme

du public et d’une presse unanime jusqu’aux

confins de Buenos Aires. Tout le monde saluait la modernité

généreuse de sa musique et son insolence créatrice, venant

ici balayer tous les archaïsmes attachés au genre. Bandonéoniste

virtuose, compositrice, récemment nominée aux

Victoires du Jazz dans la catégorie Révélation, elle parcourt

depuis les scènes avec son quartet tout en suscitant parfois

des rencontres étonnantes avec divers jazzmen..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . .

4 Avenue Georges Clemenceau Jardin public

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Two years ago, Louise Jallu recorded the album ?Piazzolla

2021? album, a real musical bomb that received the enthusiasm of the

of the public and a unanimous press until the

the confines of Buenos Aires. Everyone praised the generous modernity

of his music and his creative insolence, sweeping away all

all the archaisms attached to the genre. Bandoneonist

virtuoso, composer, recently nominated to the

Nominated at the Victoires du Jazz in the category Revelation, she travels

with her quartet while sometimes creating surprising encounters with

with various jazzmen.

Hace dos años, Louise Jallu grabó el álbum « Piazzolla

2021?, una verdadera bomba musical que suscitó el entusiasmo de

y una prensa unánime tan lejos como Buenos Aires

los confines de Buenos Aires. Todo el mundo alabó la generosa modernidad

de su música y su insolencia creativa, barriendo todos

todos los arcaísmos ligados al género. Bandoneonista

virtuoso bandoneonista, compositor, recientemente nominado a las

Nominada a las Victoires du Jazz en la categoría de Revelación, ha estado

con su cuarteto, mientras que al mismo tiempo a veces se produce

con varios jazzistas.

Vor zwei Jahren nahm Louise Jallu das Album « Piazzolla » auf

2021? auf, eine musikalische Bombe, die von den Fans begeistert aufgenommen wurde

das Publikum und die Presse waren sich einig, sogar bis nach

sogar in Buenos Aires wurde es gefeiert. Alle lobten die Modernität

seiner Musik und seiner kreativen Frechheit, mit der er die ganze Welt in seinen Bann zog

hier wurden alle Archaismen, die dem Genre anhafteten, weggefegt. Bandoneonistin

virtuosin, Komponistin, die vor kurzem für die Verleihung der

Victoires du Jazz in der Kategorie « Révélation » (Entdeckung) nominiert wurde

seitdem ist sie mit ihrem Quartett auf den Bühnen der Welt unterwegs und sorgt dabei manchmal für

dabei kommt es zu überraschenden Begegnungen mit verschiedenen Jazzmusikern.

