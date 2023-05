Capbreton Jazz Festival – Concert Biper swing 4 Avenue Georges Clemenceau, 8 juillet 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

BIPER SWING

Damien Briard à la guitare rythmique, Arnaud Estor à

la guitare solo, Django Ward à la contrebasse et Jean

Clermont à la clarinette partagent leur amour pour le

répertoire de Django Reinhardt sur scène. C’est toujours

avec le même enthousiasme qu’ils vous feront partager

une musique enivrante et festive qui réchauffe les coeurs.

En partenariat avec Le Circus.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

4 Avenue Georges Clemenceau Jardin public

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



BIPER SWING

Damien Briard on rhythm guitar, Arnaud Estor on lead guitar

lead guitar, Django Ward on double bass and Jean Clermont on

Clermont on clarinet share their love for the

repertoire of Django Reinhardt on stage. It is always

with the same enthusiasm that they will share with you

and festive music that warms the heart.

In partnership with Le Circus

BIPER SWING

Damien Briard a la guitarra rítmica, Arnaud Estor a la guitarra solista

guitarra, Django Ward al contrabajo y Jean Clermont

Clermont al clarinete comparten su amor por el

repertorio de Django Reinhardt sobre el escenario. Siempre

con el mismo entusiasmo que compartirán con ustedes

una música festiva que calienta el corazón.

En colaboración con Le Circus

BIPER SWING

Damien Briard an der Rhythmusgitarre, Arnaud Estor an der

sologitarre, Django Ward am Kontrabass und Jean

Clermont an der Klarinette teilen ihre Liebe für das

repertoire von Django Reinhardt auf der Bühne. Es ist immer

mit demselben Enthusiasmus werden sie Sie an der

eine berauschende und festliche Musik, die die Herzen erwärmt.

In Zusammenarbeit mit Le Circus

Mise à jour le 2023-05-19 par OTI LAS