Lecture théâtrale : Il était une fois Le Petit Prince 4 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence, 14 décembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-14 18:30:00

fin : 2023-12-14

Venez assister à une lecture théâtrale de l’œuvre « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, jeudi 14 décembre à 18h30 au Ciné-Palace de Saint-Rémy-de-Provence !.

Événement organisé par la Société d’histoire et d’archéologie de Saint-Rémy-de-Provence (SHA) et le Ciné-Palace Saint-Rémy-de-Provence



En 1943, « Le Petit Prince » écrit par Antoine de Saint Exupéry est publié pour la première fois à New York.

En 2023, ce conte traduit en 535 langues et dialectes, le plus traduit au monde après la Bible, fête ses 80 printemps. Il charme les cœurs et fascine les esprits des lecteurs du monde entier par son message universel de paix, de tolérance, d’amitié, et d’amour.



Le 14 décembre 2023 au Ciné-Palace de Saint-Rémy-de-Provence à 18h30, Jean-Paul LUCET, homme de théâtre raconte la genèse de cette œuvre mondialement connue et partage avec Hugo CICION ISSARTIAL, jeune comédien de 13 ans, la lecture d’une grande partie du livre.



Participation aux frais : 13€

Adhérents : 10€

4 avenue Fauconnet Ciné-Palace

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles