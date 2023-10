Projection film « Camille Claudel » 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence, 23 novembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

En préambule du Colloque Camille Claude du centre hospitalier de Montfaver, le Ciné Palace organise une projection du film « Camille Claudel » le jeudi 23 novembre à 14h..

2023-11-23 14:00:00 fin : 2023-11-23 . EUR.

4 Avenue Fauconnet Ciné Palace

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As a prelude to the Camille Claude Colloquium at the Montfaver hospital centre, the Ciné Palace is organising a screening of the film « Camille Claudel » on Thursday 23 November at 2pm.

Como preludio del Coloquio Camille Claude en el centro hospitalario de Montfaver, el Ciné Palace organiza la proyección de la película « Camille Claudel » el jueves 23 de noviembre a las 14.00 horas.

Im Vorfeld des Camille-Claude-Kolloquiums des Krankenhauszentrums Montfaver organisiert das Ciné Palace am Donnerstag, den 23. November um 14 Uhr eine Vorführung des Films « Camille Claudel ».

