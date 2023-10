Projection-débat : Il était une fois les Alpilles 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence, 11 novembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

L’association « Histoire Autrement » vous propose une séance de cinéma avec le film « Il était une fois les Alpilles » le samedi 11 novembre à 18h30..

2023-11-11 18:30:00 fin : 2023-11-11 . .

4 Avenue Fauconnet Ciné Palace

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The « Histoire Autrement » association is organising a cinema screening of the film « Once upon a time in the Alpilles » on Saturday 11 November at 6.30pm.

La asociación « Histoire Autrement » organiza una proyección cinematográfica de la película « Érase una vez en los Alpilles » el sábado 11 de noviembre a las 18.30 horas.

Der Verein « Histoire Autrement » bietet Ihnen am Samstag, den 11. November um 18:30 Uhr eine Filmvorführung mit dem Film « Il était une fois les Alpilles » (Es war einmal die Alpilles) an.

Mise à jour le 2023-10-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles