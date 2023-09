Conférence : Le voyage en Provence 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence, 5 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Join us for the conference « Le voyage en Provence: de Pétrarque à Giono », on Thursday 5 October at 6.30pm at the Ciné Palace in Saint-Rémy-de-Provence!.

2023-10-05 18:30:00 fin : 2023-10-05 . EUR.

4 Avenue Fauconnet Ciné Palace

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Únase a nosotros en la conferencia « Le voyage en Provence: de Pétrarque à Giono », el jueves 5 de octubre a las 18.30 horas en el Ciné Palace de Saint-Rémy-de-Provence

Besuchen Sie den Vortrag « Le voyage en Provence: de Pétrarque à Giono » am Donnerstag, den 5. Oktober um 18:30 Uhr im Ciné Palace in Saint-Rémy-de-Provence!

