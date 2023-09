Conférence : Balthus, entre rêve et réalité 4 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence, 2 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le lundi 2 octobre au Ciné-Palace à 19h, venez participer à la conférence : Balthus « entre rêve et réalité ».

2023-10-02 19:00:00 fin : 2023-10-02 . .

4 avenue Fauconnet Ciné-Palace

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Monday, October 2 at the Ciné-Palace at 7pm, come and take part in the conference: Balthus « between dream and reality »

El lunes 2 de octubre en el Ciné-Palace a las 19.00 h, venga a participar en la conferencia: Balthus « entre sueño y realidad »

Am Montag, den 2. Oktober im Ciné-Palace um 19 Uhr, nehmen Sie an der Konferenz teil: Balthus « zwischen Traum und Wirklichkeit »

Mise à jour le 2023-09-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles