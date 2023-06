Projection : Il était une fois les Alpilles 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence, 15 juin 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Projection le jeudi 15 juin 2023 à 18h30, Ciné-Palace à Saint Rémy « Il était une fois les Alpilles ».

Film documentaire, réalisé par Jean Daragnès et Stéphane Paoli, commenté par, et d’après un scénario de, Stéphane PAOLI, journaliste français..

2023-06-15 à 18:30:00

4 Avenue Fauconnet Ciné Palace

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Screening on Thursday 15 June 2023 at 6.30pm, Ciné-Palace in Saint Rémy « Once upon a time in the Alpilles ».

Documentary film, directed by Jean Daragnès and Stéphane Paoli, with commentary by, and based on a screenplay by, Stéphane PAOLI, French journalist.

Proyección el jueves 15 de junio de 2023 a las 18.30 h, Ciné-Palace de Saint Rémy » Il était une fois les Alpilles « .

Documental dirigido por Jean Daragnès y Stéphane Paoli, comentado y basado en un guión de Stéphane PAOLI, periodista francés.

Filmvorführung am Donnerstag, den 15. Juni 2023 um 18.30 Uhr im Ciné-Palace in Saint Rémy « Il était une fois les Alpilles ».

Dokumentarfilm von Jean Daragnès und Stéphane Paoli, kommentiert von und nach einem Drehbuch von Stéphane PAOLI, einem französischen Journalisten.

