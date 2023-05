Les Concerts Live du Bistrot d’Audenge : Juin 4 avenue du vieux bourg, 9 juin 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Le Bistrot d’Audenge vous accueille pour des soirées concerts live avec possibilité de dîner sur place (réservation vivement conseillée).

Détails des concerts sur https://fr-fr.facebook.com/bistrotdaudenge.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . .

4 avenue du vieux bourg Bistrot d’Audenge

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Bistrot d’Audenge welcomes you for live concerts with the possibility of having dinner on the spot (reservation strongly advised)

Details of the concerts on https://fr-fr.facebook.com/bistrotdaudenge

El Bistrot d’Audenge le da la bienvenida a las noches de conciertos en directo, con la opción de cenar en el restaurante (se recomienda encarecidamente reservar).

Detalles de los conciertos en https://fr-fr.facebook.com/bistrotdaudenge

Das Bistrot d’Audenge empfängt Sie für Live-Konzertabende mit der Möglichkeit, vor Ort zu speisen (Reservierung dringend empfohlen).

Details zu den Konzerten auf https://fr-fr.facebook.com/bistrotdaudenge

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Coeur Bassin