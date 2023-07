Stage de voile été 4 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer, 21 août 2023, Hauteville-sur-Mer.

Hauteville-sur-Mer,Manche

Stage de voile proposé par l’Association Nautique Hautaise..

Lundi 2023-08-21 fin : 2023-08-25 . .

4 Avenue du Sud

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Sailing course offered by the Association Nautique Hautaise.

Curso de vela ofrecido por la Association Nautique Hautaise.

Segelkurs, der von der Association Nautique Hautaise angeboten wird.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche