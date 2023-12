Soirée de réveillon 4 avenue du stade Lurcy-Lévis Catégories d’Évènement: Allier

Lurcy-Lévis Soirée de réveillon 4 avenue du stade Lurcy-Lévis, 31 décembre 2023, Lurcy-Lévis. Lurcy-Lévis Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 Un réveillon qui s’annonce festif ! Repas animé par DJ Jean-Lo night 80, cette soirée aura pour thème la mode !.

4 avenue du stade Salle socioculturelle

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

