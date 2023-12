Marché de Noël 4 Avenue du Stade Lurcy-Lévis, 10 décembre 2023 10:00, Lurcy-Lévis.

Lurcy-Lévis,Allier

Un marché de Noël qui vous réserve de nombreuses surprises, comme une buvette, des délices et des gourmandises de fêtes….

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

4 Avenue du Stade Salle socio-culturelle

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A Christmas market with lots of surprises in store, including a refreshment bar, festive treats and delicacies…

Un mercado navideño con muchas sorpresas, como un puesto de refrescos, dulces festivos y delicias…

Ein Weihnachtsmarkt, der viele Überraschungen für Sie bereithält, wie z. B. einen Getränkestand, festliche Leckereien und …

