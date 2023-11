Théâtre A quelle heure on ment ? 4 avenue du Stade Lurcy-Lévis, 19 novembre 2023, Lurcy-Lévis.

Lurcy-Lévis,Allier

La troupe Tac’On’Art de Sancoins présente cette pièce de théâtre de Vivien Lheraux. Avec Buvette et crêpes..

2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

4 avenue du Stade Salle socio culturelle

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Tac’On’Art troupe from Sancoins presents this play by Vivien Lheraux. With refreshments and crêpes.

La compañía Tac’On’Art de Sancoins presenta esta obra de Vivien Lheraux. Con refrescos y crêpes.

Die Tac’On’Art-Truppe aus Sancoins präsentiert dieses Theaterstück von Vivien Lheraux. Mit Getränken und Crêpes.

