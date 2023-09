7ème Music Sound Festival 4 avenue du Stade Lurcy-Lévis, 20 octobre 2023, Lurcy-Lévis.

Lurcy-Lévis,Allier

A LURCY-LÉVIS

Salle Socio-Culturelle

Le Vendredi 20 Octobre 2023

Soirée avec DJ M.R.T (Nicolas Morette)

Et Le Samedi 21 Octobre 2023

Soirée avec DJ OX (Stéphane Le Floc’h) et Mc Mister dB

Entrée Gratuite.

4 avenue du Stade Salle Socio-Culturelle

Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



IN LURCY-LÉVIS

Salle Socio-Culturelle

Friday, October 20, 2023

Party with DJ M.R.T (Nicolas Morette)

And Saturday, October 21, 2023

Evening with DJ OX (Stéphane Le Floc’h) and Mc Mister dB

Free admission

EN LURCY-LÉVIS

Sala Socio-Cultural

Viernes 20 de octubre de 2023

Fiesta con DJ M.R.T (Nicolas Morette)

Y sábado 21 de octubre de 2023

Fiesta con DJ OX (Stéphane Le Floc’h) y Mc Mister dB

Entrada gratuita

IN LURCY-LÉVIS

Sozio-kultureller Saal

Am Freitag, den 20. Oktober 2023

Abend mit DJ M.R.T (Nicolas Morette)

Und Am Samstag, den 21. Oktober 2023

Abend mit DJ OX (Stéphane Le Floc’h) und Mc Mister dB

Freier Eintritt

