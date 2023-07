BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE – CHÂTEAU GUÉRY 4 Avenue du Minervois Azille, 13 juillet 2023, Azille.

Azille,Aude

Rendez-vous à 18h00 au château Guéry, balade accompagnée sur le thème « Devenez un pro de l’ampélographie ! Apprenez à reconnaître les cépages à partir de leurs feuilles « , suivie d’une dégustation de vins du domaine.

Le plus de la balade : repas au belvédère devant le feu d’artifice d’Azille !

Menu : Salade de crudités du jardin, civet de sanglier traditionnel, tarte citron-fambroise

Tarifs : 25 euros adulte – Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Participants : 6 minimum – 40 maximum

Animaux admis

Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.

Conseils : Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération..

2023-07-13 18:00:00 fin : 2023-07-13 . EUR.

4 Avenue du Minervois

Azille 11700 Aude Occitanie



Meet at 6:00 pm at Château Guéry for a guided tour on the theme of « Become an ampelography pro! Learn to recognize grape varieties from their leaves », followed by a tasting of estate wines.

Bonus: lunch at the belvedere in front of the Azille fireworks!

Menu: Garden salad, traditional wild boar stew, lemon-fambroise tart

Prices: 25 euros for adults ? Free for children under 12

Participants: 6 minimum – 40 maximum

Pets allowed

As part of the Balades vigneronnes organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and awarded the Vignobles & Découvertes label. Reservations must be made 24 hours in advance with the Grand Carcassonne Tourist Office.

Tips: Remember to bring hats, walking shoes (closed), bottle of water, sun cream…

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

Cita a las 18:00 en el Château Guéry para un paseo guiado sobre el tema « ¡Conviértete en un profesional de la ampelografía! Aprenda a reconocer las variedades de uva a partir de sus hojas », seguido de una degustación de vinos de la finca.

Bonus: almuerzo en el mirador frente a los fuegos artificiales de Azille

Menú: ensalada de la huerta, estofado tradicional de jabalí, tarta de limón y fresa

Precios: 25 euros para adultos ? Gratis para menores de 12 años

Participantes: 6 mínimo – 40 máximo

Se admiten animales

En el marco de los Paseos de los Viticultores organizados por la Oficina de Turismo de Grand Carcassonne y galardonados con la etiqueta Vignobles & Découvertes. Es necesario reservar con 24 horas de antelación en la Oficina de Turismo de Grand Carcassonne.

Consejos: no olvide llevar sombrero, calzado de senderismo (cerrado), una botella de agua, crema solar, etc.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

Treffpunkt um 18:00 Uhr am Château Guéry, begleiteter Spaziergang zum Thema « Werden Sie ein Profi der Ampelographie! Lernen Sie, die Rebsorten anhand ihrer Blätter zu erkennen », gefolgt von einer Weinprobe des Weinguts.

Das Plus der Wanderung: Essen am Aussichtspunkt vor dem Feuerwerk von Azille!

Menü: Rohkostsalat aus dem Garten, traditioneller Wildschweinpfeffer, Zitronen-Fambroise-Torte

Preise: 25 Euro für Erwachsene ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Teilnehmer: mindestens 6 – maximal 40

Haustiere erlaubt

Im Rahmen der vom Fremdenverkehrsamt Grand Carcassonne organisierten und mit dem Label Vignobles & Découvertes ausgezeichneten Balades vigneronnes (Weinwanderungen). Reservierung 24 Stunden im Voraus beim Fremdenverkehrsamt Grand Carcassonne erforderlich.

Tipps: Denken Sie an Hüte, (geschlossene) Wanderschuhe, Wasserflasche, Sonnencreme…

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. In Maßen konsumieren.

Mise à jour le 2023-06-27 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme