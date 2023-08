Conférence : La lutte contre la ségrégation dans l’art 4 avenue du Mal. de Lattre de Tassigny Orthez, 14 septembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Animée par Sophie Limare.

Collation offerte à l’issue de la conférence..

2023-09-14 fin : 2023-09-14 . EUR.

4 avenue du Mal. de Lattre de Tassigny Résidence Domitys

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Hosted by Sophie Limare.

Snack offered at the end of the conference.

Organizada por Sophie Limare.

Merienda ofrecida al final de la conferencia.

Moderiert von Sophie Limare.

Im Anschluss an die Konferenz wird ein Imbiss angeboten.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Coeur de Béarn