Janus Quartet
Thiviers

1 octobre 2023
Irma Ptskialadze Xavier Delcroix violon, Claire Vial alto, Marta Bannenberg

violoncelle

Mozart quatuor K421

Turina la oración del torero

Krása thème et variation.

2023-10-01

4 Avenue du Général Leclerc
Cinéma Le Clair

Thiviers 24800
Dordogne
Nouvelle-Aquitaine



