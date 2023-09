Visite commentée de l’hôtel de Chouys 4 Avenue du 95e de Ligne Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Visite commentée exceptionnelle de l’hôtel de Chouys, actuel archevêché. Avec l’aimable autorisation de Monseigneur Beau, archevêque de Bourges..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:15:00. .

4 Avenue du 95e de Ligne

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Special guided tour of the Hôtel de Chouys, now the archbishop’s palace. Courtesy of Monseigneur Beau, archbishop of Bourges.

Visita guiada especial al Hôtel de Chouys, hoy palacio arzobispal. Cortesía de Monseigneur Beau, arzobispo de Bourges.

Außergewöhnliche Führung durch das Hôtel de Chouys, das heutige Erzbistum. Mit freundlicher Genehmigung von Monseigneur Beau, Erzbischof von Bourges.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT BOURGES