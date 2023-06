LE GRAND SAINT-JEAN EN TOURNÉE 4 Avenue des Platanes Laurens, 22 juillet 2023, Laurens.

Laurens,Hérault

13 Caves de l’appellation Faugères pour régaler vos papilles. Achat au verre ou à la bouteille. Accès au bar : 5€ (verre à pied Faugères). 19h30 : Chapitre de la Commanderie du Faugères et intronisations de personnalités. À partir de 19h : Petite restauration… Vince’s Truck – Ken & Allison – Au Raph iné – Flambadou – Bar à huitres. Musique Live à 18h30 avec « DUO CLAN DESTINO » – 21h « THE YELLBOWS.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . .

4 Avenue des Platanes

Laurens 34480 Hérault Occitanie



13 Caves de l’appellation Faugères to delight your taste buds. Purchase by the glass or bottle. Bar access: 5? (Faugères stemmed glass). 7.30pm: Chapter of the Commanderie du Faugères and induction of VIPs. From 7pm: Light refreshments… Vince’s Truck – Ken & Allison – Au Raph iné – Flambadou – Bar à huitres. Live music at 6:30pm with « DUO CLAN DESTINO » – 9pm « THE YELLBOWS

13 bodegas de la denominación Faugères para deleitar su paladar. Compra por copas o botellas. Acceso al bar: 5 € (copa con pie de Faugères). 19.30 h: Capítulo de la Commanderie du Faugères y presentación de personalidades. A partir de las 19.00 horas: Refrescos ligeros… Vince’s Truck – Ken & Allison – Au Raph iné – Flambadou – Oyster bar. Música en directo a las 18.30 h con « DUO CLAN DESTINO » – 21 h « THE YELLBOWS

13 Weinkeller der Appellation Faugères, um Ihren Gaumen zu verwöhnen. Kauf im Glas oder in der Flasche. Zugang zur Bar: 5? (Glas mit Stiel Faugères). 19.30 Uhr: Kapitel der Commanderie du Faugères und Inthronisation von Persönlichkeiten. Ab 19 Uhr: Kleine Snacks und Getränke… Vince’s Truck – Ken & Allison – Au Raph iné – Flambadou – Austernbar. Live-Musik um 18.30 Uhr mit « DUO CLAN DESTINO » – 21 Uhr « THE YELLBOWS »

Mise à jour le 2023-05-30 par OT AVANT-MONTS