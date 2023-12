Visite contée de l’Abri du Cap-Blanc 4 Avenue des Grottes Les Eyzies, 24 décembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 14:10:00

fin : 2023-12-24 15:10:00

Partez à la découverte de l’Abri du Cap Blanc en embarquant avec Ouma et Kilé à bord de leur pirogue. Laissez-vous porter au sons des tambours, bâtons de pluie, lithophones…jusqu’à la Vallée Mystérieuse. Elle vous ouvre les portes de la Préhistoire ! Conseillé à partir de 5 ans.

4 Avenue des Grottes

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



