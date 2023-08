Journées du patrimoine Grotte de Font-de-gaume 4 avenue des grottes Les Eyzies, 17 septembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO , la grotte de Font-de-Gaume est l’un des plus beaux sanctuaires paléolithiques du monde. Célèbre pour ses peintures polychromes, elle réunit des figurations animales et de nombreux « signes » datés d’environ 14 000 ans. A partir de 7 ans.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 12:30:00. .

4 avenue des grottes Grotte de font de Gaume

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Listed as a UNESCO World Heritage Site, the Font-de-Gaume cave is one of the world?s finest Paleolithic sanctuaries. Famous for its polychrome paintings, it features animal figures and numerous « signs » dating back some 14,000 years. Ages 7 and up

Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, la cueva de Font-de-Gaume es uno de los mejores santuarios paleolíticos del mundo. Famosa por sus pinturas policromas, presenta figuras de animales y numerosos « signos » que datan de hace unos 14.000 años. A partir de 7 años

Die Höhle von Font-de-Gaume, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist eines der schönsten paläolithischen Heiligtümer der Welt. Sie ist berühmt für ihre polychromen Malereien, die Tierfiguren und zahlreiche « Zeichen » enthalten, die auf ein Alter von etwa 14.000 Jahren datiert werden. Ab 7 Jahren

