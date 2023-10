LA CROÛTE DE NOËL 4 Avenue de Volos Le Mans, 23 décembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Le Plongeoir invite la cie Defracto à une aventure exceptionnelle qui va s’étendre en fil rouge sur toute la saison 2023-2024 : recréer son spectacle « Croûte 10 fois ». Une fois par mois, dans 10 lieux différents, pour 10 occasions. En décembre, c’est La Croûte de Noël !.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . EUR.

4 Avenue de Volos Les Atlantides

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Le Plongeoir invites the Defracto company to an exceptional adventure that will run like a red thread throughout the 2023-2024 season: recreate its show « Croûte 10 fois ». Once a month, in 10 different locations, for 10 different occasions. In December, it’s La Croûte de Noël!

Le Plongeoir invita a la compañía Defracto a embarcarse en una aventura excepcional que durará toda la temporada 2023-2024: recrear su espectáculo « Croûte 10 fois ». Una vez al mes, en 10 lugares diferentes, para 10 ocasiones distintas. En diciembre, ¡es la Croûte de Navidad!

Le Plongeoir lädt die Cie Defracto zu einem außergewöhnlichen Abenteuer ein, das sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison 2023-2024 ziehen wird: die Neuinszenierung ihres Stücks « Croûte 10 fois ». Einmal im Monat, an 10 verschiedenen Orten, zu 10 verschiedenen Anlässen. Im Dezember ist es « La Croûte de Noël » (Die Weihnachtskruste)

Mise à jour le 2023-10-18 par eSPRIT Pays de la Loire