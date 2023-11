Marché de Noël Salignac-Eyvigues 4 Avenue de Sarlat Salignac-Eyvigues, 2 décembre 2023, Salignac-Eyvigues.

Salignac-Eyvigues,Dordogne

Découvrez le marché de Noël à Salignac-Eyvigues le samedi 2 décembre à la salle des fêtes.

– 9h30 à 13h : Bourse aux jouets, créateurs, artistes et producteurs locaux, Ludothèque / Chasse au trésor

– 14h à 18h : Ateliers créatifs et maquillage

– 16h30 : Visite du Père Noël

– 17h : Chorale La clé des chants

Petite restauration / Tombola

Entrée gratuite !

RESTAURATION:

Bar à huîtres / Vin blanc — Saucisses — Frites — Tourain — Tartes flambées – Tartiflette Boissons (chaudes ou froides) — Vin chaud – Bière.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00

4 Avenue de Sarlat Salle des fêtes

Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the Christmas market in Salignac-Eyvigues on Saturday December 2 at the village hall.

– 9.30am to 1pm: Toy market, local artists and producers, toy library / treasure hunt

– 2pm to 6pm: Creative workshops and face painting

– 4:30pm: Visit from Santa Claus

– 5pm: La clé des chants choir

Snacks / Tombola

Free admission!

RESTAURATION:

Oyster bar / White wine ? Sausages ? French fries ? Tourain ? Tartes flambées – Tartiflette Drinks (hot or cold) ? Mulled wine – Beer

Descubra el mercado navideño de Salignac-Eyvigues el sábado 2 de diciembre en el ayuntamiento del pueblo.

– de 9.30 a 13.00 h: Feria del juguete, diseñadores, artistas y productores locales, ludoteca / Búsqueda del tesoro

– de 14.00 a 18.00 h: talleres creativos y pintura de caras

– 16.30 h: Visita de Papá Noel

– 17.00 h: Coro « La clé des chants

Cafetería / Tómbola

Entrada gratuita

COMIDA

Barra de ostras / Vino blanco ? Salchichas ? Patatas fritas ? Tourain ? Tartas flambeadas – Tartiflette Bebidas (frías o calientes) ? Vino caliente – Cerveza

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt in Salignac-Eyvigues am Samstag, den 2. Dezember im Festsaal.

– 9.30 bis 13 Uhr: Spielzeugbörse, Designer, Künstler und lokale Produzenten, Spielothek / Schatzsuche

– 14h bis 18h: Kreative Workshops und Schminken

– 16.30 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns

– 17h: Chor La clé des chants (Der Schlüssel der Gesänge)

Kleine Snacks / Tombola

Eintritt frei!

RESTAURATION:

Austernbar / Weißwein ? Würstchen ? Pommes Frites ? Tourain ? Flammkuchen – Tartiflette Getränke (heiß oder kalt) ? Glühwein – Bier

