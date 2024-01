SPECTACLE » WONDERLAND » 4 Avenue de Pézenas Pomérols, samedi 3 février 2024.

Pomérols Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 21:00:00

fin : 2024-02-03 23:00:00

Retour en enfance dans l’univers magique d’Alice au pays des merveilles dans un spectacle qui mêle magie, danse, musique et univers fantastique.

Retrouvez le Chapelier Fou et la Reine de cœur qui vous feront découvrir un monde sans dessus dessous où se mêlent chant, danse, comédie, acrobaties, et féerie …

Retrouvez votre âme d’enfant avec cette comédie musicale d’un tout nouveau genre.

Du cabaret, au contemporain, en passant par le break et le classique, les artistes pluridisciplinaires de ce show vous amèneront au plus haut grâce à leurs acrobaties, leurs jeux, mais également leurs voix transcendantes… Mais tout ne sera pas tout rose… À affronter des créatures insolites, traverser une forêt lumineuse, de la magie et du feu … le Lapin retrouvera-y-il Alice à temps pour ramener l’ordre à Wonderland ?

Spectacle tout public

EUR.

4 Avenue de Pézenas

Pomérols 34810 Hérault Occitanie



