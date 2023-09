SOIREE JAZZ 4 Avenue de Pézenas Pomérols, 14 octobre 2023, Pomérols.

Pomérols,Hérault

GOOSIE est une toute nouvelle formation musicale, qui vient d’ores et déjà de remporter un concours de vidéos de reprises vintages organisé par le collectif aux millions de vues sur internet, Scott Bradlee & the Post Modern Jukebox..

2023-10-14 21:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

4 Avenue de Pézenas

Pomérols 34810 Hérault Occitanie



Brazilian evening in Pomerols with the group Balaïo, a music which smells good the forro dances of Rio !

Velada brasileña en Pomerols con el grupo Balaïo, ¡una música que huele bien a los bailes forro de Río!

Brasilianischer Abend in Pomerols mit der Gruppe Balaïo, einer Musik, die nach den Forrobällen in Rio riecht!

