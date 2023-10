SPECTACLE : MOUSTIQUE 4 Avenue de Pézenas Pinet, 3 novembre 2023, Pinet.

Pinet,Hérault

Pas de conte initiatique ni de fable métaphorique : autour d’une table de cuisine, espace familial cru et sans ornements, deux acteurs trimbalent cette petite tribu pas peureuse et pas pleureuse, dans les trous et les bosses de tous les jours.

Sans tout savoir, parce que la vie, parfois, on ne sait pas trop..

2023-11-03 19:00:00 fin : 2023-11-03 . .

4 Avenue de Pézenas

Pinet 34850 Hérault Occitanie



No initiation tale or metaphorical fable: around a kitchen table, a crude and unadorned family space, two actors take this little tribe, which isn’t shy or weepy, through the holes and bumps of everyday life.

We don’t know everything, because sometimes, you just don’t know.

Nada de cuento iniciático ni de fábula metafórica: en torno a una mesa de cocina, un espacio familiar crudo y sin adornos, dos actores llevan a esta pequeña tribu, que no es tímida ni llorona, por los agujeros y baches de la vida cotidiana.

Sin saberlo todo, porque a veces no se sabe de qué va la vida.

Kein Initiationsmärchen, keine metaphorische Fabel: An einem Küchentisch, einem rohen und schmucklosen Familienraum, tragen zwei Schauspieler diesen kleinen Stamm, der weder ängstlich noch weinerlich ist, durch die Löcher und Beulen des Alltags.

Ohne alles zu wissen, denn das Leben, manchmal weiß man es nicht so genau.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE