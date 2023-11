Stage duo d’arts plastiques 4 Avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux, 9 décembre 2023, Saint-Caprais-de-Bordeaux.

Saint-Caprais-de-Bordeaux,Gironde

Elsa vous propose des ateliers duo adultes et enfant. Dessin, peinture, assemblage… Venez passer un bon moment de partage en famille. Pensez à prendre des vieux vêtements..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:30:00. EUR.

4 Avenue de Mercade

Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Elsa offers duo workshops for adults and children. Drawing, painting, assembling… Come and share a good time with your family. Remember to bring old clothes.

Elsa ofrece talleres a dúo para adultos y niños. Dibujar, pintar, montar… Ven a pasar un rato agradable en familia. No olvides traer ropa vieja.

Elsa bietet Ihnen Duo-Workshops für Erwachsene und Kinder an. Zeichnen, Malen, Zusammensetzen… Kommen Sie und verbringen Sie eine schöne gemeinsame Zeit mit der Familie. Denken Sie daran, alte Kleidung mitzubringen.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT de l’Entre-deux-Mers