Les journées de l’attractivité en CCVLV: Portes ouvertes du Faitout Numérique de Prayssac 4 avenue de l’aviateur Gibert Prayssac, 6 octobre 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

Venez découvrir et essayer l’espace de coworking, pour télétravailler ou expérimenter les nouveaux modes de travail flexible avec des coworkers.

2023-10-06 09:00:00 fin : 2023-10-06 12:00:00. EUR.

4 avenue de l’aviateur Gibert Faitout Numérique

Prayssac 46220 Lot Occitanie



Come discover and try out the coworking space, to telework or experiment with new flexible working methods with coworkers

Venga a descubrir y probar el espacio de coworking, a teletrabajar o a experimentar nuevos métodos de trabajo flexible con compañeros de trabajo

Entdecken und testen Sie den Coworking Space, um Telearbeit zu leisten oder neue flexible Arbeitsweisen mit Coworkern auszuprobieren

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cahors – Vallée du Lot