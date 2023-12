Café signes 4 Avenue de la République Marcheprime, 16 décembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16

Découvrir, rencontrer, échanger et partager un moment entre sourds, malentendants et entendants, autour d’activités animées et de jeux, sans oublier les gourmandises et le café !

Tout public – Entendants et malentendants

Café animé par le collectif « Viens, on signe ensemble ! »

En partenariat avec le CCAS, destiné prioritairement au public malentendant

05 57 71 80 21 ou bibliothèque@ville-marcheprime.fr.

EUR.

4 Avenue de la République Bibliothèque

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Coeur Bassin