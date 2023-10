BiBrunch : spécial Halloween 4 Avenue de la République Marcheprime, 28 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Une sélection de livres qui font (un peu) froid dans le dos, présentée autour d’un moment convivial et d’un bon brunch.

Inscription : 05 57 71 80 21 ou bibliotheque@ville-marcheprime.fr.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

4 Avenue de la République Bibliothèque

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A selection of (slightly) chilling books, presented over a convivial brunch.

Registration: 05 57 71 80 21 or bibliotheque@ville-marcheprime.fr

Una selección de libros (ligeramente) escalofriantes, presentados durante un almuerzo de convivencia.

Inscripciones: 05 57 71 80 21 o bibliotheque@ville-marcheprime.fr

Eine Auswahl an (etwas) gruseligen Büchern, die bei einem gemütlichen Beisammensein und einem guten Brunch vorgestellt werden.

Anmeldung: 05 57 71 80 21 oder bibliotheque@ville-marcheprime.fr

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Coeur Bassin