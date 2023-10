Monstrueuse chasse aux trésors 4 Avenue de la République Marcheprime, 25 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Pour cette semaine placée sous le signe d’Halloween, la bibliothèque vous réserve de belles surprises… Une chasse au trésors dans la bibliothèque, vous êtes partants ? Et n’oubliez pas de venir déguisés !

La sorcière d’Hansel et Gretel adore les sucreries mais n’est pas partageuse. Sauras-tu trouver sa cachette secrète et résoudre les énigmes qui te permettront de l’ouvrir ?

Pour les 6 à 12 ans.

Sur réservation : 05 57 71 80 21 ou par mail : bibliothèque@ville-marcheprime.fr.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

4 Avenue de la République Bibliothèque

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For this Halloween week, the library has some great surprises in store for you… Are you up for a treasure hunt in the library? And don’t forget to come dressed up!

The witch in Hansel and Gretel loves sweets, but she’s not one to share. Can you find her secret hiding place and solve the riddles to open it?

Ages 6 to 12.

By reservation: 05 57 71 80 21 or by e-mail: bibliothèque@ville-marcheprime.fr

Esta semana de Halloween, la biblioteca te tiene preparadas grandes sorpresas… ¿Te apuntas a la búsqueda del tesoro en la biblioteca? ¡Y no olvides venir disfrazado!

A la bruja de Hansel y Gretel le encantan los dulces, pero no los comparte. ¿Podrás encontrar su escondite secreto y resolver los enigmas para abrirlo?

Para niños de 6 a 12 años.

Reserva previa: 05 57 71 80 21 o por correo electrónico: bibliothèque@ville-marcheprime.fr

In dieser Woche, die ganz im Zeichen von Halloween steht, hält die Bibliothek einige tolle Überraschungen für Sie bereit… Eine Schatzsuche in der Bibliothek, sind Sie dabei? Und vergessen Sie nicht, verkleidet zu kommen!

Die Hexe aus Hänsel und Gretel liebt Süßigkeiten, aber sie teilt sie nicht. Kannst du ihr geheimes Versteck finden und die Rätsel lösen, um es zu öffnen?

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Reservierung erforderlich: 05 57 71 80 21 oder per E-Mail: bibliothèque@ville-marcheprime.fr

