Café signes 4 Avenue de la République Marcheprime, 14 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Découvrir, rencontrer, échanger et partager un moment entre sourds, malentendants et entendants, autour d’activités animées et de jeux, sans oublier les gourmandises et le café !

Tout public – Entendants et malentendants

Café animé par le collectif « Viens, on signe ensemble ! »

En partenariat avec le CCAS, destiné prioritairement au public malentendant

05 57 71 80 21 ou bibliothèque@ville-marcheprime.fr.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

4 Avenue de la République Bibliothèque

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover, meet, exchange and share a moment between deaf, hard-of-hearing and hearing people, around lively activities and games, not forgetting treats and coffee!

All ages – Hearing and hearing-impaired

Coffee hosted by the « Viens, on signe ensemble!

In partnership with the CCAS, aimed primarily at the hearing-impaired

05 57 71 80 21 or bibliothèque@ville-marcheprime.fr

Descubrir, conocer, hablar y compartir un momento con personas sordas, con discapacidad auditiva y oyentes, en torno a animadas actividades y juegos, ¡sin olvidar las golosinas y el café!

Todas las edades – Sordos y personas con discapacidad auditiva

¡Café ofrecido por el conjunto « Viens, on signe!

En colaboración con la CCAS, dirigido principalmente a las personas con discapacidad auditiva

05 57 71 80 21 o bibliothèque@ville-marcheprime.fr

Entdecken, treffen, austauschen und einen Moment unter Gehörlosen, Hörgeschädigten und Hörenden teilen, bei animierten Aktivitäten und Spielen, ohne die Leckereien und den Kaffee zu vergessen!

Alle Altersgruppen – Hörende und Hörgeschädigte

Café unter der Leitung des Kollektivs « Komm, wir unterschreiben zusammen! »

In Partnerschaft mit dem CCAS, vorrangig für die hörgeschädigte Öffentlichkeit bestimmt

05 57 71 80 21 oder bibliothèque@ville-marcheprime.fr

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Coeur Bassin