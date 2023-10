Spectacle : Les petits mots 4 Avenue de la République Marcheprime, 11 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Manuela (compagnie Le Coin Tranquille) et sa guitare reviennent pour vous faire rire, vous faire chanter et surtout pour vous raconter des histoires !

Inscriptions : 05 57 71 80 21 ou par mail bibliotheque@ville-marcheprime.fr.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . EUR.

4 Avenue de la République Bibliothèque

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Manuela (company Le Coin Tranquille) and her guitar are back to make you laugh, sing and, above all, tell you stories!

Registration: 05 57 71 80 21 or e-mail bibliotheque@ville-marcheprime.fr

Manuela (compañía Le Coin Tranquille) y su guitarra están de vuelta para hacerte reír, hacerte cantar y, sobre todo, ¡contarte historias!

Reservas: 05 57 71 80 21 o correo electrónico bibliotheque@ville-marcheprime.fr

Manuela (compagnie Le Coin Tranquille) und ihre Gitarre kommen zurück, um Sie zum Lachen und Singen zu bringen und vor allem, um Ihnen Geschichten zu erzählen!

Anmeldungen: 05 57 71 80 21 oder per E-Mail bibliotheque@ville-marcheprime.fr

