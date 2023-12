Réveillon de la Saint Sylvestre au Restaurant Z’Océane 4 Avenue de Junka Vieux-Boucau-les-Bains, 31 décembre 2024 07:00, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Venez profiter d’une jolie fin d’année au restaurant Z’Océane. Un menu de fêtes, gourmand et pétillant!.

2024-12-31 fin : 2024-12-31 . EUR.

4 Avenue de Junka

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a lovely end of year at Z’Océane restaurant. A festive, gourmet and sparkling menu!

Ven a disfrutar de un agradable fin de año en el restaurante Z’Océane. ¡Un menú festivo, gourmet y espumoso!

Genießen Sie einen schönen Jahresausklang im Restaurant Z’Océane. Ein festliches Menü, köstlich und prickelnd!

