Guinguette 4 Avenue de Beaumont Idron, 4 juin 2023, Idron.

Idron,Pyrénées-Atlantiques

30 producteurs et exposants seront sur place pour vous accueillir.

Au programme de quoi se restaurer, ballade à poneys, bus impérial, les « live » de la guinguette, château gonflable….

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

4 Avenue de Beaumont Château d’Idron

Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



30 producers and exhibitors will be on hand to welcome you.

On the program: food, pony rides, imperial bus, live music from the guinguette, bouncy castle…

30 productores y expositores le darán la bienvenida.

En el programa: comida, paseos en poni, autobús imperial, música en directo, castillo hinchable…

30 Produzenten und Aussteller werden vor Ort sein, um Sie zu empfangen.

Auf dem Programm stehen Essen und Trinken, Ponyreiten, ein Kaiserbus, die « Live »-Guinguette, eine Hüpfburg…

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Pau