Spectacle : Chute Libre 4 Avenue Charles de Gaulle Fagnières, 7 octobre 2023, Fagnières.

Fagnières,Marne

Chute Libre, un spectacle de Dimitri Hiraux.

Chute Libre est un spectacle de cirque qui se veut un moment de partage entre un acrobate seul en scène et le public avec comme idée de jouer avec lui. Si le jeu est une activité dont le but essentiel est le plaisir qu’elle procure, alors pour lui c’est avec l’acrobatie et l’équilibre d’homme et d’objets qu’il badine et tient sa fantaisie.

L’idée et l’objectif de ce personnage est d’aider les adultes à retrouver leur âme d’enfant sans jamais perdre la sienne. Dimitri Hiraux naît dans le monde du cirque puis intègre la formation des arts du cirque de Châtellerault, puis à l’école de cirque Flic à Turin. Avec ses compagnons de formation, ils créent la compagnie La Belle Apocalypse.

En 2021, il crée son solo Chute Libre. Dimitri est artiste associé à la plateforme culturelle du Temps des Cerises à Reims. Il s’investit dans des projets sociaux-culturels un utilisant la scène et le cirque comme moteur de lien sociaux et s’occupe de la programmation et l’organisation de deux festivals, avec comme mantra la citation de Charlie Chaplin : « Une journée sans rire, est une journée perdue ».

A partir de 3 ans..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:45:00. .

4 Avenue Charles de Gaulle Cour de l’école élémentaire des Tilleuls

Fagnières 51510 Marne Grand Est



Chute Libre, a show by Dimitri Hiraux.

Chute Libre is a circus show designed to be a moment of sharing between an acrobat alone on stage and the audience, with the idea of playing with the audience. If play is an activity whose essential goal is the pleasure it brings, then for Dimitri Hiraux it’s acrobatics and the balancing of people and objects that he plays with and holds his fantasy.

The idea and aim of this character is to help adults rediscover their childlike soul, without ever losing his own. Dimitri Hiraux was born into the world of the circus, and went on to train at the Châtellerault circus arts school, then at the Flic circus school in Turin. With his fellow trainees, they created the company La Belle Apocalypse.

In 2021, he created his solo Chute Libre. Dimitri is an associate artist at the Temps des Cerises cultural platform in Reims. He is involved in social-cultural projects using the stage and circus as a means of forging social links, and is in charge of programming and organizing two festivals, with Charlie Chaplin?s quote as his mantra: « A day without laughter is a day lost ».

Ages 3 and up.

Chute Libre, un espectáculo de Dimitri Hiraux.

Chute Libre es un espectáculo de circo concebido como un momento de intercambio entre un acróbata solo en el escenario y el público, con la idea de jugar con el público. Si el juego es una actividad cuyo objetivo esencial es el placer que proporciona, para Dimitri Hiraux es la acrobacia y el equilibrio de personas y objetos con lo que juega y mantiene su imaginación.

La idea y el objetivo de este personaje es ayudar a los adultos a redescubrir su espíritu infantil sin perder nunca el suyo propio. Dimitri Hiraux nació en el mundo del circo y se formó en la escuela de artes circenses de Châtellerault y después en la escuela de circo Flic de Turín. Con sus compañeros de estudios, crearon la compañía La Belle Apocalypse.

En 2021, creó su solo Chute Libre. Dimitri es artista asociado en la plataforma cultural Temps des Cerises de Reims. Participa en proyectos sociales y culturales que utilizan la escena y el circo como medio para forjar vínculos sociales, y es responsable de la programación y organización de dos festivales, con la cita de Charlie Chaplin como mantra: « Un día sin risa es un día perdido ».

A partir de 3 años.

Chute Libre, eine Aufführung von Dimitri Hiraux.

Chute Libre ist eine Zirkusvorstellung, die einen Moment des Teilens zwischen einem Akrobaten, der allein auf der Bühne steht, und dem Publikum darstellen soll, mit der Idee, mit ihm zu spielen. Wenn das Spiel eine Aktivität ist, deren wesentliches Ziel das Vergnügen ist, das sie bereitet, dann ist es für ihn die Akrobatik und das Gleichgewicht von Menschen und Objekten, mit denen er spielt und seine Fantasie auslebt.

Die Idee und das Ziel dieses Charakters ist es, Erwachsenen zu helfen, ihre Kinderseele wiederzufinden, ohne jemals ihre eigene zu verlieren. Dimitri Hiraux wurde in die Welt des Zirkus hineingeboren und besuchte die Ausbildung für Zirkuskünste in Châtellerault und anschließend die Zirkusschule Flic in Turin. Zusammen mit seinen Mitschülern gründeten sie das Ensemble La Belle Apocalypse.

Im Jahr 2021 kreierte er sein Solo Chute Libre. Dimitri ist assoziierter Künstler der Kulturplattform Le Temps des Cerises in Reims. Er engagiert sich in sozialen und kulturellen Projekten, bei denen die Bühne und der Zirkus als Motor für soziale Bindungen eingesetzt werden, und kümmert sich um die Programmgestaltung und Organisation von zwei Festivals, wobei sein Mantra das Zitat von Charlie Chaplin ist: « Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag ».

Ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne