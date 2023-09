Atelier découverte au FabLab du Quart Lieu 4 Avenue Charles Bourseul Saint-Céré, 3 novembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Atelier découverte de la découpeuse laser sur le thème de la récup

Apportez un objet déco et nous graverons quelque chose dessus!

Atelier gratuit sur inscription.

2023-11-03 14:30:00 fin : 2023-11-03 16:30:00. EUR.

4 Avenue Charles Bourseul FabLab

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Laser cutting workshop on the theme of recycling

Bring a decorative object and we’ll engrave something on it!

Free workshop on registration

Taller de corte por láser sobre el tema del reciclaje

¡Trae un objeto decorativo y grabaremos algo en él!

Taller gratuito previa inscripción

Workshop zur Entdeckung des Lasercutters mit dem Thema « Recovery »

Bringen Sie ein Deko-Objekt mit und wir gravieren etwas darauf!

Kostenloser Workshop nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-08-24 par OT Vallée de la Dordogne