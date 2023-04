Soirée jeux made in FabLab 4 Avenue Charles Bourseul, 24 février 2023, Saint-Céré.

Découvrez les jeux créés au FabLab et aussi créez avec nous ! Au programme, un escape Game, une création de jeux en bois, de la réalité virtuelle !

Tout public.

2023-02-24 à 19:30:00 ; fin : 2023-02-24 . EUR.

4 Avenue Charles Bourseul

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Discover the games created at the FabLab and also create with us! On the program, an escape game, a creation of wooden games, virtual reality!

All public

Descubra los juegos creados en el FabLab y ¡crea también con nosotros! En el programa, un juego de escape, una creación de juegos de madera, ¡realidad virtual!

Para el público en general

Entdecken Sie die im FabLab entwickelten Spiele und kreieren Sie auch mit uns! Auf dem Programm stehen ein Escape Game, die Kreation von Holzspielen und virtuelle Realität!

Alle Altersgruppen

