Cabaret Grain de folie 4 avenue André Thiers Cabourg, 18 janvier 2024, Cabourg.

Cabourg,Calvados

À l’occasion des 9 ans de la résidence, venez profiter d’un moment de spectacle et de convivialité en compagnie du duo Les Incontournables formé d’Élise Castel, chanteuse, et Ericka Keller, transformiste..

2024-01-18 19:00:00 fin : 2024-01-18 . .

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



On the occasion of the residence’s 9th anniversary, come and enjoy a moment of entertainment and conviviality in the company of the duo Les Incontournables, made up of singer Élise Castel and transformist Ericka Keller.

Para celebrar el 9º aniversario de la residencia, venga a disfrutar de un momento de entretenimiento y convivencia en compañía del dúo Les Incontournables, formado por la cantante Élise Castel y la transformista Ericka Keller.

Anlässlich des 9-jährigen Bestehens der Residenz genießen Sie einen Moment der Unterhaltung und Geselligkeit mit dem Duo Les Incontournables, das aus der Sängerin Élise Castel und der Verwandlungskünstlerin Ericka Keller besteht.

