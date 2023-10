Saint-Sylvestre avec Kelly 4 avenue André Thiers Cabourg, 31 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Venez fêter le Nouvel An avec Kelly, chanteuse de variété de la résidence, et profitez d’une soirée musicale autour d’un dîner convivial !

Inscription obligatoire..

2023-12-31 19:00:00

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Come and celebrate New Year’s Eve with Kelly, our resident variety singer, and enjoy a musical evening over a convivial dinner!

Registration required.

Ven a celebrar la Nochevieja con Kelly, la cantante de variedades de la residencia, y disfruta de una velada musical durante una cena de convivencia

Inscripción obligatoria.

Feiern Sie das neue Jahr mit Kelly, der Varieté-Sängerin des Wohnheims, und genießen Sie einen musikalischen Abend bei einem gemütlichen Abendessen!

Anmeldung erforderlich.

