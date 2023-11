Conférence sur Maupassant 4 avenue André Thiers Cabourg, 22 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

(Re)découvrez ce grand écrivain français du XIXe siècle, sa vie et son œuvre littéraire !

Dès 18 ans.

Inscription obligatoire..

2023-12-22 15:00:00 fin : 2023-12-22 . .

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



(Re)discover this great 19th-century French writer, his life and his literary work!

Ages 18 and up.

Registration required.

(Re)descubra a este gran escritor francés del siglo XIX, su vida y su obra literaria

A partir de 18 años.

Inscripción obligatoria.

(Wieder-)Entdecken Sie diesen großen französischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, sein Leben und sein literarisches Werk!

Ab 18 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

