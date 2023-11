Conception de pain d’épice 4 avenue André Thiers Cabourg, 19 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

C’est l’occasion de mettre la main à la pâte et montrer vos talents de pâtissier, en préparant votre propre pain d’épice pour 6 personnes.

Dès 18 ans.

Inscription obligatoire..

2023-12-19 15:00:00 fin : 2023-12-19 . .

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



This is your chance to get your hands dirty and show off your pastry-making skills, by making your own gingerbread for 6 people.

From 18 years of age.

Registration required.

Esta es tu oportunidad de ensuciarte las manos y demostrar tus habilidades pasteleras, elaborando tu propio pan de jengibre para 6 personas.

Edad mínima 18 años.

Inscripción obligatoria.

Dies ist die Gelegenheit, selbst Hand anzulegen und Ihre Backkünste unter Beweis zu stellen, indem Sie Ihren eigenen Lebkuchen für 6 Personen backen.

Ab 18 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

