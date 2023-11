Chorale : chants de Noël 4 avenue André Thiers Cabourg, 18 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

La chorale de la résidence, dirigée par Valérie, interprète des chants de Noël dans l’ambiance festive de la fin d’année..

2023-12-18 15:00:00 fin : 2023-12-18 . .

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



The residence choir, directed by Valérie, performs Christmas carols in a festive end-of-year atmosphere.

El coro de la residencia, dirigido por Valérie, interpreta villancicos en el ambiente festivo de fin de año.

Der Chor des Wohnheims, der von Valérie geleitet wird, singt Weihnachtslieder in der festlichen Atmosphäre des Jahresendes.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité